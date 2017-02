Demi Lovato bezorgd om kooigevechten vriend

ANP Demi Lovato bezorgd om kooigevechten vriend

LOS ANGELES - Demi Lovato is nerveus voor aanvang van elke wedstrijd van haar vriend, MMA-vechter Guilherme 'Bomba' Vasconcelos. Ze maakt zich zorgen dat hij ernstig gewond raakt, aangezien de vechtsport tot een van de meest risicovolle behoort. "Natuurlijk maak ik me zorgen om hem!", zegt de zangeres woensdag in een interview bij Ellen DeGeneres.

Door ANP - 23-2-2017, 5:19 (Update 23-2-2017, 5:19)

Lovato en Vasconcelos gaan sinds eind 2016 met elkaar om en hun relatie kon op goedkeuring rekenen van de ex van Lovato, zanger en goede vriend Joe Jonas, die de MMA-vechter een "goeie gozer" noemde.

"Het zijn kooigevechten. Het is gevaarlijk", vervolgt de 24-jarige Confident-zangeres tegen DeGeneres. Lovato gaat vaak mee naar wedstrijden en vertelt het een leuke sport te vinden. Ze staat volledig achter haar mannetje en heeft tijdens de wedstrijd geen enkele sympathie voor zijn tegenstanders, ook niet als die worden afgetakeld. "Ik voel me er niet slecht onder. Het is een sport", zegt ze koeltjes.