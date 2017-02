Paraplu Britney Spears onder de hamer

LOS ANGELES - De paraplu waar Britney Spears in 2007 paparazzo Daniel Ramos mee aanviel wordt geveild op eBay. Ramos zegt de helft van de opbrengst van de veiling te schenken aan een goed doel naar keuze van Spears, zo bevestigt de paparazzo in een gesprek met Vice.

Door ANP - 23-2-2017, 4:18 (Update 23-2-2017, 4:18)

De fotograaf legde in 2007 de depressie en breakdown van de Lucky-zangeres, die haar hoofd had kaalgeschoren, uitvoerig vast. Spears kon de foto's van de paparazzo niet waarderen. Toen ze hem zag stapte ze uit haar auto, riep "Fuck you" en viel Ramos met de donkergroene paraplu aan. De beelden van de kale Spears gewapend met paraplu zorgden voor veel grappen op het internet.

Spears lag ten tijde van het incident in scheiding met haar toenmalige echtgenoot Kevin Federline, met wie ze conflicten had over de voogdij van hun twee zoons. "Het was een moeilijk moment in haar leven", vertelt Ramos.

De beroemde paraplu bleef tien jaar in het bezit van Ramos. Hoeveel de paraplu zal opbrengen tijdens de veiling op eBay is nog niet bekend.