Donald Glover laat snor staan voor Star Wars

LOS ANGELES - Donald Glover laat alvast zijn snor staan voor zijn aanstaande rol in de nieuwe Star Warsfilm. Glover is gecast voor de rol van Lando Calrissian, een zakenpartner van smokkelaar en hoofdpersonage Han Solo. Eerder werd bekend dat de 27-jarige acteur Alden Ehrenreich de rol van Han Solo speelt in een nieuwe spin-off van Star Wars.

Door ANP - 23-2-2017, 3:34 (Update 23-2-2017, 3:34)

De rol van Lando Calrissian werd in de klassieke Star Warsfilms vertolkt door Billy Dee Williams, wiens dunne snorretje een handelsmerk werd . "Ik laat mijn snor al groeien", zegt de 33-jarige Glover tijdens een interview op de Amerikaanse radio.

Ook vertelde Glover dat er vier rondes met audities waren voor de rol en dat hij ondanks zijn succes in de populaire comedyshow Atlanta, zich van zijn beste kant moest laten zien. "Ik wilde ze laten zien dat ik weet wat ik aan het doen ben", zei Glover die vertelde dat hij nu wel een zekere druk voelt nu bekend is dat hij in de huid van Calrissian kruipt. "Het is een onwijs gave, iconische rol. Je kan er geen nee tegen zeggen", aldus de acteur.

De film over de avonturen en het leven van smokkelaar Han Solo en zijn maatje, de Wookiee Chewbacca, moet op 25 mei 2018 in de bioscopen verschijnen.