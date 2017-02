Rihanna krijgt prijs van universiteit Harvard

CAMBRIDGE - Rihanna krijgt voor haar humanitaire werk een prijs van de universiteit van Harvard. De 29-jarige zangeres neemt de Peter J. Gomes Humanitarian Award op 28 feburari in ontvangst, zo weet People.

Door ANP - 23-2-2017, 2:19 (Update 23-2-2017, 2:19)

De prestigieuze universiteit kent de prijs elk jaar toe aan een prominent persoon die zich op een positieve manier heeft ingezet voor de mensheid. "Rihanna heeft een moderne kankerkliniek in Barbados gebouwd om borstkanker bij vrouwen te kunnen vaststellen en behandelen", aldus S. Allen Counter, de directeur van de stichting van Harvard die de prijs uitreikt.

De Work-zangeres doet naast haar zangcarrière veel liefdadigheidswerk via haar eigen stichting de Clara Lionel Foundation, die ze naar haar oma en opa vernoemde. In januari reisde Rihanna naar Malawi waar ze zich sterk maakte voor een betere toegang tot het onderwijs voor meisjes.

Ze is met haar stichting met name actief in haar thuisland Barbados. In december liet ze zich samen met Prins Harry, die op bezoek was in Barbados, testen op hiv. De twee wilden laten zien hoe makkelijk en snel men tegenwoordig zich kan laten testen op het virus en riepen jongeren op veilig te vrijen en zich regelmatig te laten testen op soa's zoals hiv.