Jay Z eerste rapper Songwriters Hall of Fame

ANP Jay Z eerste rapper Songwriters Hall of Fame

NEW YORK - Jay Z heeft woensdag muziekgeschiedenis geschreven. Hij is de eerste rapper die wordt opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Het museum maakte woensdag de namen van de artiesten bekend die dit jaar een plekje krijgen in de Hall of Fame.

Door ANP - 22-2-2017, 22:46 (Update 22-2-2017, 22:46)

“Hij heeft de manier waarop we naar muziek luisteren veranderd”, zei Chic-gitarist Nile Rodgers, die de nieuwe namen bekend mocht maken, over Jay Z. “Hij veranderde de manier waarop we plezier hebben.”

Naast Jay Z worden dit jaar ook Kenneth ‘Babyface’ Edmonds, Motown-oprichter Berry Gordy en Jimmy Jam and Terry Lewis opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ook de drie leden van Chicago en de Zweedse muziekproducent Max Martin krijgen daar op 5 juni een plekje.