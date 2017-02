Anouk geeft concert op strand Scheveningen

DEN HAAG - In navolging van Marco Borsato, Golden Earring en Di-rect geeft ook Anouk een optreden op het strand van Scheveningen. Ze staat op vrijdag 8 september op het podium tijdens Live On The Beach.

Door ANP - 22-2-2017, 19:46 (Update 22-2-2017, 19:46)

“Ik ken inmiddels alle concertzalen en stadions van binnen en buiten, maar dit is voor mij wel een heel bijzondere plek”, aldus Anouk. “Ik heb ontzettend veel zin om samen met mijn band op het Scheveningse strand op te treden.”

Anouk is op 8 september niet de enige die op het podium staat, het voorprogramma wordt verzorgd door Friends Of The Family en Piñata. Kaarten voor het concert zijn te koop via liveonthebeach.nl