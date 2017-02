K-otics Anna Speller krijgt dochter

AMSTERDAM - Het eerste kindje van zangeres en actrice Anna Speller is een meisje. Dat vertelde het lid van K-otic woensdag aan Shownieuws.

Door ANP - 22-2-2017, 19:40 (Update 22-2-2017, 19:40)

“Ik weet wat het gaat worden. Ik heb vandaag nog even m’n vriendje gebeld en gevraagd: mag ik het nou zeggen of niet? En we mogen zeggen dat het een meisje wordt”, zei Anna, die het “echt super leuk” vindt dat ze een dochter krijgt.

Anna had haar zwangerschap “echt totaal niet gepland”. “Het is nu wel echt ons gelukje juist.” Een ongeplande zwangerschap heeft volgens Anna ook voordelen. “Ik vind het ook wel iets moois hebben. Ik merk dat mijn generatie heel vaak zoiets heeft van: wanneer moet je het doen? Kies je ervoor met je werk? Als het je dan zo overkomt dan hoef je eigenlijk nergens meer over na te denken.”