ANP Marco krijgt geen genoeg van fotograferen

AMSTERDAM - Marco Borsato heeft de smaak van het fotograferen te pakken. De zanger, die deelnam aan het RTL-programma Het perfecte plaatje, vloog naar Aruba om nog beter te leren fotograferen.

Door ANP - 22-2-2017, 19:24 (Update 22-2-2017, 19:24)

“Aruba is een heel dankbaar object”, zei Marco in RTL Boulevard. “Er is zo ontzettend veel, het landschap, de natuur, zee, zon, water”, somt hij moeiteloos op. “Het licht is prachtig op alle momenten op de dag. Het is echt fantastisch.”

Een paar dagen fotograferen op Aruba is voor Marco geen vakantie. “Mijn stresslevel is hoog, maar hierdoor maak ik ook wel stappen. Ik maak nu weer een betere plaat dan aan het begin van de week. Als die leercurve zo doorzet, dan ben ik weer een stuk verder aan het einde van de week.”