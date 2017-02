Glansrol voor orkest in Rotterdam, I Love You

ROTTERDAM - In de internationale speelfilm Rotterdam, I Love You zijn niet alleen rollen weggelegd voor Halina Reijn, Nasrdin Dchar en Gaite Jansen. Voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een ‘muzikale sleutelrol’ weggelegd. Dat maakten orkestdirecteur George Wiegel en filmproducenten Matt Jaems en Joeri Pruys woensdag bekend.

Door ANP - 22-2-2017, 17:52 (Update 22-2-2017, 17:52)

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzorgt de symfonische delen van de filmmuziek, en is daarnaast als Musical Director verantwoordelijk voor het overkoepelend concept voor als filmmuziek. Bovendien speelt het orkest ‘een zichtbare rol’.

“Ons orkest heeft eerder laten zien sterk te zijn in filmmuziek; dit is een mooie volgende stap”, vindt orkestdirecteur George Wiegel. “Zodra de ideeën voor de film duidelijk werden, hebben we contact gezocht met de producers. Zo’n door en door Rotterdamse film, daar moesten wij als door en door Rotterdams orkest natuurlijk bij zijn. We zijn heel trots dat we het geluid van Rotterdam mogen laten horen.”

Rotterdam, I Love You is het eerstvolgende deel in de Cities of Love-filmserie, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan de betreffende wereldstad. De ode aan Rotterdam krijgt elf regisseurs, onder wie Paula van der Oest, Koen Mortier en Atom Egoyan. Barry Atsma maakt zijn regiedebuut met een segment van Rotterdam I, Love You. De film wordt komende zomer opgenomen en verschijnt volgend jaar in de bioscopen.