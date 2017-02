Jort Kelder laat ‘het volk’ debatteren

HILVERSUM - In het nieuwe programma ‘De stelling van Nederland’ geeft Jort Kelder doodnormale Nederlanders de kans hun zegje te doen over actuele zaken. In de eerste aflevering, die woensdag 1 maart te zien is op NPO 1, stelt Jort in Rotterdam de vraag: is dit mijn Nederland nog wel?

Door ANP - 22-2-2017, 17:35 (Update 22-2-2017, 17:35)

“Politieke correctheid staat niet op het menu, wel een ‘recht voor z’n raap’-gesprek met een pittige stelling als startpunt”, stelt AVROTROS, de omroep achter ‘De stelling van Nederland’. Hoewel vooral ‘het volk’ aan het woord komt, zitten geselecteerde gasten - van bestuurders tot opinieleiders - op de eerste rij.

‘De stelling van Nederland’, dat live wordt uitgezonden, is volgens een woordvoerder van AVROTROS een pop-upprogramma. “Het is de bedoeling dat er meerdere uitzendingen komen. Als er iets urgents gebeurt in de samenleving, kunnen we binnen een week een nieuwe uitzending regelen.”