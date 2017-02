'Gooisch meisje' Pauline Wingelaar zwanger

ANP 'Gooisch meisje' Pauline Wingelaar zwanger

AMSTERDAM - Pauline Wingelaar verwacht haar tweede kindje. Dat vertelde de blondine, die negen jaar geleden bekend werd dankzij de RTL-realityserie Echte Gooische meisjes, aan Shownieuws.

Door ANP - 22-2-2017, 17:34 (Update 22-2-2017, 17:34)

“Ik ben nu vijftien weken onderweg”, glunderde Pauline. Haar tweede zwangerschap was voor familie en vrienden geen geheim, maar met de buitenwereld wilde Pauline het blije nieuws nog niet delen. “Ik had er geen behoefte aan het openbaar of op Instagram of Facebook te vermelden omdat ik nog even gewoon in die bubbel wilde zitten.”

Hoewel Pauline nog niet halverwege haar zwangerschap is, denkt ze weer een zoon te krijgen. Tijdens de echo die met twaalf weken wordt gemaakt, “dachten ze aan een knobbeltje te zien dat het weer een jongen wordt”. “Maar dat is een schatting van 75 procent dus we wachten nog even op dokter Papa”, zei Pauline over de Amsterdamse gynaecoloog die veel pretecho’s maakt voor BN’ers. “Hij komt 2 maart en dan weet ik het officieel.”

Pauline beviel in mei 2015 van haar zoon Reinier Kees Dirk Pieter Bisschop van Tuinen. In de zomer van 2014 trouwde het ‘Gooische meisje’ met Harmen Bisschop van Tuinen.