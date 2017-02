Voorstadium longkanker Nicolette Kluijver

HILVERSUM - Nicolette Kluijver legt per direct haar werkzaamheden voor RTL neer. De 32-jarige presentatrice moet binnenkort onder het mes om een deel van haar linkerlong te laten verwijderen. Daarin zijn onrustige cellen gevonden.

Door ANP - 22-2-2017, 16:40 (Update 22-2-2017, 16:40)

“Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker”, laat Nicolette woensdag weten. “We zijn er op tijd bij en genezing is mijn situatie heel goed mogelijk.” De presentatrice kreeg dinsdag de uitslag van een biopt, die was niet goed. “De onrustige cellen zijn ontstaan uit de tbc-plek die vorig jaar bij mij is vastgesteld.”

Nicolette is “ergens heel dankbaar” dat ze er vroeg achter is gekomen. “Dat is een wonder en te danken aan het uitstekende werk van mijn artsen. De kans op genezing is groot, maar het zal een lange weg worden. Gelukkig kun je met anderhalve long goed leven.”

De presentatrice vraagt “iedereen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren”. “Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed.” RTL laat weten Nicolette heel veel positiviteit en kracht toe te wensen en haar waar mogelijk te steunen.