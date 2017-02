Freek heeft nog steeds geen gevoel in huid

ANP Freek heeft nog steeds geen gevoel in huid

DEN HAAG - Freek Vonk mist nog steeds het gevoel in de huid van zijn onderarm. “Ik kan op de gebeten arm geen kippenvel krijgen en ik zweet daar niet tijdens het sporten”, schreef de tv-bioloog, die drie weken geleden in zijn rechterbovenarm werd gebeten door een haai, woensdag op Facebook.

Door ANP - 22-2-2017, 16:29 (Update 22-2-2017, 16:29)

Freek blijft optimistisch. “Naar alle waarschijnlijkheid komt dat allemaal wel weer! Ik heb dikke pech gehad dat ik ben gebeten, maar veel geluk met de beperkte schade en het herstel. De littekens zijn schitterend geworden! Of niet soms?”

De tv-bioloog krijgt naar eigen zeggen veel vragen over het ongeluk. Freek doet zijn verhaal volgende maand in Wild van Freek, zijn kindertijdschrift. “Wat ik wel alvast kan zeggen is dat de beet honderd procent niet uitgelokt is. Het was een bizar incident, waar niemand schuld aan heeft.”

Beelden op tv

Het ongeluk is gefilmd, de beelden zijn dit najaar te zien in het nieuwe programma Freek naar de haaien wat de bioloog voor BNN-VARA maakte. “Die beelden gaan we gewoon gebruiken in de serie. Ik heb ze al uitgebreid geanalyseerd met Dr. Samuel Gruber van Sharklab, een van de belangrijkste haaienwetenschappers. Ik zal in de serie zelf uitgebreid uitleggen wat er is gebeurd en waarom!”

Freek mag voorlopig nog niet duiken en moet opletten tijdens het sporten. Dat weerhoudt hem er niet van het vliegtuig in te stappen en op zoek te gaan naar bijzondere dieren. “Ik vlieg zo naar de Falklandeilanden om mijn favoriete vogels te filmen: pinguïns!”

In de toekomst gaat Freek wellicht weer ‘naar de haaien’. “Mijn fascinatie en passie voor haaien is door de beet alleen maar groter geworden! Ik heb geen seconde gedacht dat ik niet meer met haaien zou willen duiken.”