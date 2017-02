Lieke denkt aan vroeger op Negenmaandenbeurs

ANP Lieke denkt aan vroeger op Negenmaandenbeurs

AMSTERDAM - De hoogzwangere Lieke van Lexmond bracht woensdag op de eerste dag een bezoek aan de Negenmaandenbeurs. Het aanschouwen van alle rompertjes en gadgets deed haar denken aan de kraamtijd rond de geboorte van haar eerste zoontje Vik.

Door ANP - 22-2-2017, 15:44 (Update 22-2-2017, 15:44)

''Het doet me een beetje terugdenken aan het moment dat Vik net geboren was. Daarvoor hadden ze me bij de echo steeds gezegd dat het een groot kindje was, lang en groot. Ik had in mijn hoofd een soort megababy gecreëerd. Ik had allemaal pakjes gekocht die vanaf twee, drie maanden gingen.'

In september 2014 kwam Vik ter wereld. Het zoontje van Lieke van Lexmond en Bas van Veggel was veel kleiner dan Lieke had gedacht. ''Hij was zó klein. het was gewoon een kleine wup. Al mijn pakjes waren te groot. Ik heb mijn man meteen naar de Hema om de hoek gestuurd om kleinere rompertjes te halen, want het was zó zielig dat kleine mannetje in veel te grote rompers. Ja, het herinnert me aan een hele leuke tijd."

Lieke verwacht over vijf weken te bevallen. ''Dan moet het gebeuren, misschien komt de kleine wat eerder of later, we zullen het zien." Ze noemt haar tweede zwangerschap een "super-exiting avontuur'' en vindt dat de tweede keer makkelijker is. "Ik ben relaxter."