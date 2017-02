Nieuwe serie Van Erp over Nederland van nu

HILVERSUM - Tv-maker Michiel van Erp komt met een nieuwe documentaireserie getiteld Dit zijn wij. De achtdelige serie gaat over de Nederlandse samenleving in al haar geledingen. Dat heeft de VPRO woensdag gemeld. "De serie laat zien wat ons verbindt, maar ook de diversiteit die ons land rijk is", aldus de omroep.

In elke aflevering staat een gebeurtenis of onderwerp centraal waar bijna iedere Nederlander mee te maken krijgt: trouwen, bevallen, de dood, dieren, de auto en de buurt.

Van Erp maakte eerder series als Lang leve..., Welkom in Nederland, Ramses en Hollands Welvaren. Ook regisseerde hij films en portretten.