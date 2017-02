Rob Geus voelt Geert Wilders aan de tand

ANP Rob Geus voelt Geert Wilders aan de tand

DEN HAAG - Geert Wilders mag dan twee tv-debatten bij RTL hebben afgezegd, hij laat zich wel uitgebreid interviewen door Rob Geus voor de SBS6-show Stem van Nederland. Ook premier Rutte heeft zich laten strikken voor een interview met de hygiëne-expert.

Door ANP - 22-2-2017, 14:39 (Update 22-2-2017, 14:39)

Rob Geus behandelt in het verkiezingsprogramma Stem van Nederland het thema ouderenzorg en gaat daarover in gesprek met ouderen en de vertegenwoordigers van politieke partijen in Den Haag.

Op Instagram laat Rob zien dat Geert Wilders zonder problemen meewerkt aan de show. ''Op 8 maart is Geert Wilders gewoon te zien in Stem van Nederland'', staat bij de foto die Hart van Nederland op sociale media plaatste.

Op Instagram is ook te zien hoe Kees Tol een naar eigen zeggen kritisch gesprek voert met Lodewijk Asscher over sociale zekerheid. Andere BN'ers die naar Den Haag worden gestuurd zijn Lucille Werner over criminaliteit, André van der Toorn over immigratie en Patty Brard over gezondheidszorg.