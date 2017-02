Jim Bakkum opent beurs met babydisco

ANP Jim Bakkum opent beurs met babydisco

AMSTERDAM - Jim Bakkum heeft woensdag op swingende wijze de Negenmaandenbeurs geopend. Met vijftien vaders verraste Jim de eerste bezoekers van de beurs met een babydisco. Onder leiding van de musicalster lieten de papa's met hun kind in een draagzak hun beste moves zien.

Door ANP - 22-2-2017, 13:10 (Update 22-2-2017, 13:10)

"Wat een heerlijk gezicht: al die vaders met een baby op hun buik”, zei Jim, zelf vader van zoon Lux en dochter Posy.

"Mijn jongste wordt in maart twee jaar, dus ik ben de draagzak inmiddels ontgroeid. Maar ik vind het heel leuk en stoer van deze vaders dat zij hebben meegedanst. Bovendien weet ik uit eigen ervaring dat dansen met een baby leuk en goed is voor het contact met je kind. Een vader-baby dans zoals we dat hier hebben neergezet, kan ik daarom alleen maar aanmoedigen."