ANP Wereldkampioenschap breakdance in Amsterdam

AMSTERDAM - Het wereldkampioenschap breakdance is dit jaar in Amsterdam. Op zaterdag 4 november strijden de zestien beste breakdancers ter wereld tegen elkaar in de Gashouder. Het is de eerste keer dat het evenement in ons land plaatsvindt.

Door ANP - 22-2-2017, 12:12 (Update 22-2-2017, 12:12)

De Red Bull BC One World Final, zoals het kampioenschap heet, is binnen de dansstijl de meest prestigieuze wedstrijd. Eerder had de finale plaats in New York, Tokio, Rome en Sao Paulo.

Volgens de bekende danser Timor Steffens groeit breakdance hard in Nederland en loopt er hier veel talent rond. "Het is daarom geweldig dat Amsterdam nu de World Final mag hosten. Dat gaat een hele mooie impuls geven aan dans en hip-hop in Nederland.''

Menno van Gorp won in 2014 het wereldkampioenschap breakdance in Parijs. "Voor mij voelde dit als het winnen van Olympisch Goud, daar valt het mee te vergelijken.''

Voorafgaand aan de finale zijn er op diverse plekken in de wereld kwalificatierondes, waar dansers een ticket naar Amsterdam kunnen verdienen.