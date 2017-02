George en zwangere Amal mijden riscolanden

PARIJS - George Clooney en zijn zwangere vrouw Amal nemen geen risico's meer als ze op reis gaan. George en Amal, die in juni een tweeling verwachten, zijn daarom kieskeurig in de landen die ze bezoeken.

Door ANP - 22-2-2017, 12:06 (Update 22-2-2017, 12:06)

''We hebben besloten om voorzichtiger te zijn, om het gevaar te mijden'', vertelt de acteur aan Paris Match. ''Ik zou niet meer naar Zuid-Sudan gaan of Congo. Amal gaat niet meer naar Irak en vermijdt plaatsen waarvan ze weet dat ze niet welkom is." Amal is gespecialiseerd in internationaal recht, mensenrechten, uitlevering en strafrecht en is daarom gewend aan het bezoeken van gevaarlijke landen.

Toch blijven er volgens Clooney nog genoeg bestemmingen over om met de tweeling naartoe te gaan. ''We hebben het geluk in drie landen te mogen wonen: Italië, Amerika en Engeland. Maar zodra de kinderen naar school gaan zullen we ons moeten settelen. Tot die tijd blijven we heen en weer pendelen." George voegt eraan toe: ''Mensen denken dat we nooit samen zijn, maar we zijn nooit langer dan een week van elkaar gescheiden."