Howard Donald voor de vierde keer vader

ANP Howard Donald voor de vierde keer vader

LONDEN - Howard Donald is weer vader geworden. Het is de vierde spruit voor de Take That-zanger.

Door ANP - 22-2-2017, 11:42 (Update 22-2-2017, 11:42)

Howard laat woensdag via Twitter weten dat zijn vierde kind, zoontje Dougie Bear Donald, dinsdagochtend ter wereld is gekomen. ‘’En hij is prachtig.’’ De zanger geeft verder aan in de zevende hemel te zijn met de geboorte van Dougie Bear.

Het dinsdag geboren jongetje is het tweede kind voor de Take That-zanger en zijn vrouw Katie. In oktober maakte hij via Twitter bekend dat ze nogmaals ouders zouden worden. ‘’Jippie. Nog eens twee jaar niet meer slapen’’, grapte hij toen.

In januari vorig jaar beviel Katie al van hun eerste zoon, Bowie Taylan Donald. Die naam is een eerbetoon aan de toen net overleden David Bowie. Howard al toen al twee kinderen uit vorige relaties. Katie en Howard, die sinds 2010 een relatie hebben, gaven elkaar in januari 2015 in het geheim het jawoord.