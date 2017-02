Jeff Mills bovenaan Awakenings Top 20

AMSTERDAM - Jeff Mills staat met The Bells bovenaan in de Awakenings Top 20 of all times. Deze hitlijst is in de afgelopen periode samengesteld aan de hand van 16.000 stemmen van techno-fans. Awakenings had de fans opgeroepen te stemmen vanwege het twintigjarig jubileum van het festival. Fans uit 88 landen gaven gehoor aan die oproep.

The Bells van Jeff Mills dateert uit 2006 en is terug te vinden op het album Blue Potential. Mills bracht het album uit in samenwerking met het Montpellier Philharmonic Orchestra. De tweede plek wordt ingenomen door Ben Klock met Subzero en de derde plaats door Enrico Sangiuliano met Moon Rocks.

Adam Beyer vindt zijn eigen naam drie keer terug in de Top 20. Hij bezet solo de zevende en negende plaats en de achttiende positie met You Know dat hij samen met Ida Engberg uitbracht.

Jubileum-editie

Jeff Mills, Ben Klock en Adam Beyer maken ook allemaal hun opwachting tijdens de jubileum-editie van Awakenings, van donderdag 13 tot en met zondag 16 april in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Alleen voor donderdag 13 en zondag 16 april zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

De volledige lijst is opgenomen in het boek Awakenings: 20 Years of Techno. Dat bevat circa vijftig interviews met de grootste techno-dj’s ter wereld.