ANP Moeder van Steven Spielberg overleden

LOS ANGELES - De moeder van regisseur Steven Spielberg is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden. Leah Adler stierf thuis in het bijzijn van haar familieleden. Dit meldt een woordvoerder van Spielbergs productiehuis Amblin Partners aan The Hollywood Reporter.

Door ANP - 22-2-2017, 10:55 (Update 22-2-2017, 10:55)

Leah Adler trouwde in 1945 met haar eerste man Arnold Meyer Spielberg en het koppel kreeg samen vier kinderen: Steven, Anne, Sue en Nancy. Ze laat eveneens elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na.

Als concertpianiste trad Leah Adler op als solopianist of met kamermuziekensembles. In Los Angeles had ze een koosjer restaurant met de naam The Milky Way. Midden jaren zestig verhuisde ze met haar familie naar Californië. In 1966 scheidde Adler van haar man, die deze maand honderd jaar oud is geworden. Ze hertrouwde met Bernie Adler. Haar tweede echtgenoot overleed in 1995 op 75-jarige leeftijd.