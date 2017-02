Giphart en Van Royen in Boekenweek in België

ANTWERPEN - Heleen van Royen, Abdelkader Benali en Ronald Giphart gaan tijdens de Boekenweek naar Vlaanderen. Ook Kluun, Inge Schilperoord en Frank Westerman geven tijdens de Boekenweek optredens in Vlaamse boekhandels.

Door ANP - 22-2-2017, 10:34 (Update 22-2-2017, 10:34)

Het thema van de Boekenweek, die plaatsvindt van 25 maart tot 2 april, is Verboden vruchten. De Boekenweek is in Nederland al sinds 1932 een begrip. Intussen vindt al voor het vierde jaar op rij een gezamenlijke Boekenweek plaats in Vlaanderen en Nederland.

Eerder was al bekendgemaakt dat het Boekenweekgeschenk dit jaar geschreven wordt door de Nederlandse auteur Herman Koch. Zijn boek Makkelijk leven zal door de boekwinkels gratis worden aangeboden aan iedereen die tijdens de Boekenweek een literair werk aankoopt.

Het Boekenweekessay is dit jaar van de hand van Connie Palmen. Haar werk heet De zonde van de vrouw en is voor 3,50 euro te koop.