ANP George Kooymans denkt niet na over leeftijd

DEN HAAG - Golden Earring-oprichter George Kooymans denkt niet na over leeftijden als hij muziek maakt. Dat zegt hij in het AD in een reactie op een opmerking van Barry Hay.

Door ANP - 22-2-2017, 8:49 (Update 22-2-2017, 8:49)

Hay stelde onlangs dat hij het typerend vindt dat zijn collega, die ook deel uitmaakt van het trio Vreemde Kostgangers, zich voegde bij twee 65-plussers Henny Vrienten en Boudewijn de Groot, terwijl Hay het middelpunt werd van de twintigersgroep Flying V Formation. "Typerend? Voor wie? Als hij bedoelt dat hij de eeuwige jeugd bezit, kan ik hem uit de droom helpen. Ik denk niet na over leeftijden als ik muziek maak. Je speelt gewoon met wie je goed én leuk vindt. Heel eenvoudig.’’

Zelf wordt Kooymans volgend jaar zeventig. "Toch ineens een intens getal, zeg. Dat is echt oud. Maar goed, het hoort er gewoon bij. Je moet oppassen voor dat gezeik dat vroeger alles beter was. Dat is op z'n minst twijfelachtig namelijk.’’

Kooymans voelt zich naar eigen zeggen uitstekend. Maar hij heeft inmiddels wel meer geschiedenis dan toekomst, geeft hij aan. "Helemaal niet beklemmend, hoor. Als je maar kunt terugkijken op een leuk verleden. En het is allemaal nog niet voorbij, hè? Het pretpark blijft voorlopig gewoon open."