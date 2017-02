Lieke van Lexmond hoopt op hechte band zonen

ANP Lieke van Lexmond hoopt op hechte band zonen

AMSTERDAM - Lieke van Lexmond verwacht eind maart te bevallen van haar tweede kind en vindt het voor haar zoon Vik geweldig dat het weer een jongetje wordt. ''Ik vind jongetjes geweldig. Ik was echt dolblij toen ik hoorde dat ik nog een zoontje kreeg. Ook voor mijn oudste'', zegt de hoogzwangere Lieke in De Telegraaf.

Door ANP - 22-2-2017, 8:03 (Update 22-2-2017, 8:03)

Lieke hoopt dat haar kinderen een hechte band met elkaar krijgen, net zoals zij met haar zus Jetteke heeft. Lieke: "Ik heb zelf een zus waar ik enorm dik mee ben. En mijn partner is echt beste vrienden met zijn broer. Ik hoop dat mijn zonen ook zo hecht worden, dat ze echt voor de rest van hun leven maatjes zullen zijn."

De Idols-presentatrice loopt eveneens alvast vooruit op mogelijk een derde kind met haar man Bas van Veggel. "Wie weet komt er ooit een derde en wordt dat dan een meisje. Hoewel wij in mijn familie niet goed zijn in het maken van meisjes. Zowel mijn broer als mijn zus zet jongetjes op de wereld. En hoe leuk is dat? Gaan we toch lekker niet tutten met lippenstift, maar boomhutten bouwen. Ook prima.”