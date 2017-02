Feest Milkshake eert George Michael en Wham

AMSTERDAM - Het populaire festival Milkshake, dat zaterdag 29 en zondag 30 juli voor de vijfde maal plaatsvindt in het Westerpark in Amsterdam, brengt dit jaar een ode aan Wham en de onlangs overleden zanger George Michael. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 22-2-2017, 7:18 (Update 22-2-2017, 7:18)

De ode krijgt de naam 'Wham'bam Thank You Ma'am' en moet uitdragen “dat lief zijn voor elkaar niet alleen aan de kerstperiode is voorbehouden”. De organisatie verwijst daarmee naar de grootste hit Last Christmas van George Michael.

Milkshake duurt dit jaar net als de vorige editie twee dagen. Het terrein bestaat weer uit een groot aantal verschillende podia die elk met performances, licht en muziek een heel eigen verhaal vertellen en gevoel uitdragen.

Transformer

Erwin Olaf, Joost van Bellen en Zubrowka International hebben al bevestigd als 'stage host' aan het festival mee te doen. Van Bellen en Zubrowka verzorgen het podium 'Transformer', waar de transformatie van de mens in verschillende vormen wordt gevierd.

Het dancefestival Milkshake heeft al vijf jaar als motto 'niets moet, alles mag'. Het feest wil laten zien dat muzieksmaak en kledingkeuze helemaal los staan van seksualiteit. Op het festivalterrein heerst een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest, stelt de organisatie. Milkshake wil de grote diversiteit aan huidskleuren, seksuele voorkeuren en verschijningsvormen vieren.

De Trut

Aan het evenement werken talloze instellingen mee die subculturen vertegenwoordigen, zoals homodiscotheek De Trut uit Amsterdam en Mr B, de Nederlandse autoriteit op het gebied van de leer- en fetisj-scene. Rotterdam is vertegenwoordigd door Now & Wow, Liberated en de Gaybar.

Verder keren populaire vaste podia zoals Supertoys en het Vieze Poezendek ook dit jaar weer terug op het festival. Ook zijn er talloze internationale acts en feesten aanwezig op Milkshake. Parijs wordt vertegenwoordigd door Less Drama More Techno, uit Londen zijn performers van de onconventionele WUT?Club aanwezig en uit Duitsland is de Sexy Party aanwezig, een groot feest dat met regelmaat plaatsvindt in Keulen.

De kaartverkoop voor Milkshake 2017 is woensdag van start gegaan.