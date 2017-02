Mariah: ik overleef de echte wereld niet

LOS ANGELES - Mariah Carey zou het niet overleven in wat ze "de echte wereld" noemt. Dat beweert de zangeres in een interview met Rolling Stone.

Ze doet de uitspraak na een vraag over haar mislukte optreden op oudejaarsavond op Times Square in New York. Volgens Mariah waren er technische problemen met het geluid die mensen die niet in de muziek zitten niet kunnen bevatten. "Het is iets dat ik niet aan de hele wereld uit kan leggen. Ze gaan dat niet snappen, omdat het niet is wat ze doen. Net zoals ik iemand met een kantoorbaan niet zou begrijpen en niet zou weten hoe dat moet. Ik ben letterlijk niet in staat om in de echte wereld te overleven."

De zangeres beweert dat ze zich nu ze ouder is niet meer zo opwindt over incidenten als haar fel bekritiseerde concert. Toch haalt ze in het gesprek nog even flink uit. "Als alles niet zo'n vreselijke chaos was geweest, had ik er nog iets van kunnen maken. Zelfs de dansers hadden moeten stoppen met dansen en me dat fucking podium af moeten halen. Het was een zooitje, en ik neem dat iedereen kwalijk. En ik neem mezelf kwalijk dat ik niet al tijdens de repetities ben vertrokken."