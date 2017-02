Kyle Chandler in sequel Godzilla

LOS ANGELES - De makers van de sequel van Godzilla uit 2014 zijn druk in de weer met de casting. Variety meldt dinsdag dat Kyle Chandler een rol krijgt in Godzilla: King Of Monsters.

Door ANP - 22-2-2017, 5:28 (Update 22-2-2017, 5:28)

Kyle is momenteel te zien in Netflixserie Bloodline, waarin hij John Rayburn speelt. Ook heeft hij een rol in de Oscargenomineerde film Manchester By The Sea, als de broer van het personage van Casey Affleck. In de Godzillafilm gaat hij de vader spelen van Stranger Things-tienerster Millie Bobby Brown.

Over het verhaal van King Of Monsters is nog niet veel bekend. In de vorige film bestond de cast uit onder meer Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen en Ken Watanabe. Alleen die laatste acteur komt mogelijk terug voor de sequel.

De film moet in maart van 2019 in première gaan. De derde film uit de reeks, Godzilla vs. Kong, staat gepland voor het voorjaar van 2020.