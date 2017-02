Céline Dion sterker na verlies echtgenoot

ANP Céline Dion sterker na verlies echtgenoot

LAS VEGAS - De dood van haar man René Angélil heeft Céline Dion sterker gemaakt. De zangeres heeft geleerd beter voor zichzelf op te komen nu ze er alleen voor staat.

Door ANP - 22-2-2017, 4:24 (Update 22-2-2017, 4:24)

"Hij was mijn man maar ook mijn manager", legt Céline uit in een interview met Entertainment Tonight. "Hij zat er zakelijk bovenop. Nu moet ik voor mezelf opkomen. Ik heb geleerd dat ik soms best kan zeggen: 'daar ben ik nog niet uit, laat me daar later op terugkomen.' En die tijd neem ik ook."

De zangeres voelt zich nog altijd gesteund door haar man, die in januari van 2016 op 73-jarige leeftijd overleed. "Bij ons was alles 50/50. Ik voel dat hij me zijn 50 procent ook heeft gegeven, zodat ik me weer compleet zou voelen voor de rest van mijn leven. Ik voel me daardoor sterk en het heb idee dat hij nog altijd bij me is."

Céline ziet zichzelf nu als familiehoofd, een rol die ze per se niet op de schouders van oudste zoon René-Charles (16) wilde leggen. "Hij is niet de man in huis, hij moet zijn eigen dromen hebben." De zangeres vertelt ook dat haar nu zesjarige tweeling Eddy en Nelson een minder hechte band met hun vader hadden. "Ze hebben hem niet gezien de laatste drie jaar van hun leven, dus ze hebben hem niet zo goed gekend."