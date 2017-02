The Simpsons in honkbal Hall of Fame

COOPERSTOWN - The Simpsons staat een hoge honkbaleer te wachten. De animatiefamilie wordt in mei opgenomen in de National Baseball Hall of Fame, dé eregalerij van het Amerikaanse honkbal.

Door ANP - 22-2-2017, 3:34 (Update 22-2-2017, 3:34)

Reden voor de opmerkelijke keuze voor het gele gezin is het 25-jarige jubileum van de The Simpsons-aflevering Homer At The Bat, waarin Homer een softbalwedstrijd wint. Een flink aantal prominente honkbalspelers werkten in 1992 mee aan de aflevering; Wade Boggs, Ken Griffey Jr., Ozzie Smith, Roger Clemens, Steve Sax, Jose Canseco, Don Mattingly, Darryl Strawberry en Mike Scioscia waren erin te horen. Van die verzameling honkballers haalden slechts de eerste drie de Hall of Fame.

Volgens de organisatie heeft The Simpsons met de aflevering laten zien hoe sterk honkbal is verweven in de Amerikaanse cultuur. "De serie heeft een indrukwekkende plaats in onze cultuur verworven, en Homer At The Bat is vandaag de dag nog even populair als toen de aflevering voor het eerst werd uitgezonden in 1992", aldus de voorzitter van de National Baseball Hall of Fame, dat naast de eregalerij ook een museum is in Cooperstown in de staat New York.

"Honkbal is onze nationale hobby vanwege de link met onze cultuur, die duidelijk wordt in literatuur, theater, taal, kunst, muziek, film en televisie. The Simpsons is daar het perfecte voorbeeld van."