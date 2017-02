Nick Cannon dreigt tabloid aan te klagen

ANP Nick Cannon dreigt tabloid aan te klagen

LOS ANGELES - Als roddelblad The National Enquirer een verhaal over woede-aanvallen van Nick Cannon publiceert, klaagt de presentator de titel aan wegens laster. Dat liet Nick dinsdag zelf weten op Instagram.

Door ANP - 22-2-2017, 3:20 (Update 22-2-2017, 3:20)

In het artikel zou worden beweerd dat de misdragingen van Nick zijn ex Mariah Carey ertoe hebben gedwongen de volledige voogdij over hun vijfjarige tweeling op te eisen. "Meer leugens", schrijft hij bij een foto van een aankondiging van het stuk. "Alleen het kwaad opereert op deze manier. Wat is het doel? Behalve pure verdorvenheid te tonen."

Volgens Nick zijn er helemaal geen problemen in zijn gezinssituatie. "Ik en mijn familie, mijn gemoedstoestand en mijn geest zijn sterker dan ooit", laat hij weten. Toch schrijft hij positief te willen blijven. "Ik wilde deze 'journalist' ontmaskeren, maar in plaats daarvan stuur ik positieve energie het universum in. Geen wapen dat tegen mij gebruikt wordt, zal standhouden."

De aantijgingen van de tabloid komen na een ruzie tussen de comedian en zender NBC, dat America's Got Talent uitzendt. Nick presenteert dat programma, maar haalde in een comedyspecial de show en de zender door het slijk op een manier die NBC als racistisch betitelde. Toen hij hoorde dat zijn presentatieklus daardoor op de toch was komen te staan, zegde Nick zelf op.