Paris Jackson viert verjaardag broertje

LOS ANGELES - Paris Jackson kan er niet over uit dat haar broertje al vijftien jaar is. In een post op Instagram feliciteerde ze Bigi, die tot voor kort door het leven ging als Blanket.

Door ANP - 22-2-2017, 2:38 (Update 22-2-2017, 2:38)

Bij een oude foto waarop de twee als kinderen gekke bekken trekken, schreef de achttienjarige: "Mijn kleine man is vandaag vijftien, doe eens rustig aan, ik wil dat je voor altijd een baby blijft". Ze heeft een hoop lieve woorden voor haar jarige broertje. "Deze kleine dude is een van de sterkste, intelligentste, meest vastbesloten mensen die ik ken. Ik heb je op zien groeien en langzaam een man zien worden. Het is super beangstigend maar ik kan je niet uitleggen hoe trots ik ben. Ik hou zoveel van je B."

Paris, haar oudere broer Prince en Bigi waren 11, 12 en 7 toen hun vader Michael Jackson overleed. De band tussen het drietal is sterk. Toen Prince vorige week 20 werd, schreef Paris ook al een liefdevolle post. Ze noemde haar broer daarin haar beste vriend en haar houvast.