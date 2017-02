Demi Moore met dochter in serie Empire

LOS ANGELES - Na dochter Rumer, krijgt nu ook Demi Moore een rol in Empire. De actrice gaat in de serie een verpleegster spelen.

Door ANP - 22-2-2017, 2:24 (Update 22-2-2017, 2:24)

Volgens Variety heeft het personage dat Demi gaat spelen een mysterieus verleden en raakt ze op slinkse wijze verstrikt in de familie Lyon. De verpleegster zou in het komende seizoen in een flink aantal afleveringen te zien zijn, maar al haar opwachting maken in de laatste uitzending van de huidige reeks.

Vorige maand werd bekend dat Demi's dochter Rumer Willis na de winterstop van Empire haar opwachting maakt. Welke rol zij gaat spelen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of moeder en dochter gezamenlijke scènes hebben.