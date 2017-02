Roxeanne Hazes heeft geen ruzie met Dré

AMSTERDAM - Roxeanne Hazes heeft geen ruzie met haar broer Dré. Dat zegt ze tegen Ditjes & Datjes. “Maar de situatie tussen Dré en mij is wel ingewikkeld”, zegt ze.

Door ANP - 21-2-2017, 21:56 (Update 21-2-2017, 21:56)

In 2014 werd duidelijk dat het niet meer zo boterde tussen Roxeanne en Dré. Roxeanne bezweert echter dat er geen ruzie is. “Hij blijft mijn broertje.” Ze vertelt dat ze met zijn drieën lief en leed deelden. Dat de relatie nu anders is, doet haar pijn. Roxeanne weet zeker dat het ooit allemaal weer goed komt. “Maar nu nog niet.”

In maart staat de zangeres samen met Dré op het podium tijdens de vijf lustrumconcerten Holland Zingt Hazes. Volgens haar zijn ze beiden professioneel genoeg om er samen iets moois van te maken. Vorig jaar ging het ook goed. Tijdens de concerten zal vader André Hazes als hologram verschijnen, iets wat Roxeanne spannend, maar ook confronterend vindt.