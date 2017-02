The Chainsmokers gek op Nederland

AMSTERDAM - The Chainsmokers zijn gek op Nederland. Dat vertelde het Amerikaanse dj-duo aan RTL Boulevard. Ze vinden niet alleen hun fans aardig en lief, maar houden ook van de huizen in Amsterdam.

Door ANP - 21-2-2017, 21:28 (Update 21-2-2017, 21:28)

“Die staan zo scheef, het is net alsof ze in het water vallen”, vertelden ze. Daarnaast hebben Alex Pall en Andrew Taggart ook twee beroemde Nederlandse vrienden. “We gaan prima om met Tiësto. Die woont bij ons in de buurt.” En ook met Martin Garrix kunnen Andrew en Alex het uitstekend vinden.

De Nederlandse fans hebben het duo inmiddels in de armen gesloten. Niet voor niets kregen de Amerikanen dan ook een Gold Award. The Chainsmokers zijn komende zomer een van de publiekstrekkers op het Belgische festival Rock Werchter.