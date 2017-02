Do trots op Nederlandstalige album

ANP Do trots op Nederlandstalige album

HILVERSUM - Do is niet alleen trots op haar pasgeboren dochtertje Loulou. Ook is de zangeres trots op Momentum, haar nieuwe album. Het is de eerste keer dat Do een Nederlandstalige plaat heeft gemaakt. “Dit is de meest persoonlijke plaat die ik ooit gemaakt heb”, zegt ze tegen RTL Boulevard.

Door ANP - 21-2-2017, 21:12 (Update 21-2-2017, 21:12)

Momentum gaat over de ups en downs in het leven. “Daar heb ik er veel van gehad”, zegt Do. “Die hebben we proberen te vangen in de liedjes.” Een van de dieptepunten was de relatiebreuk die de zangeres meemaakte.

Do heeft er geen moeite mee dat haar album heel persoonlijk is geworden. “Ik ben nu 35 en heb wel wat meegemaakt. Het mooie is dat je dat als artiest kan verwerken in je liedjes.”

Do is in het Nederlands gaan zingen om dichter bij haar fans te komen en dat lijkt gelukt. Momentum doet het prima in de albumlijsten.