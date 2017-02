Rapper J. Cole naar Amsterdam

AMSTERDAM - J. Cole komt in oktober naar Nederland. Dat meldt concertpromotor MOJO. Op donderdag 5 oktober is de Amerikaanse rapper te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag.

Door ANP - 21-2-2017, 16:42 (Update 21-2-2017, 16:42)

Het optreden maakt deel uit van de 4 Your Eyez Only Tour, de wereldtournee van J. Cole. Die begint in juni met een aantal optredens in kleine zalen in de Verenigde Staten. Daarna doet de rapper ook de grote arena’s aan in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland en Europa.

In december bracht J. Cole zijn vierde studioalbum uit. 4 Your Eyez Only haalde de eerste plaats in de Billboard 200 chart. Jermaine Lamarr Cole, zoals de rapper voluit heet, wordt gezien als een van de belangrijkste exponenten van de huidige generatie hiphoppers. In 2015 was hij ook al te zien in ons land.