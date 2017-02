Helden van Oranje nieuw feest in Koningsnacht

ANP Helden van Oranje nieuw feest in Koningsnacht

AMSTERDAM - Tijdens Koningsnacht wordt dit jaar in drie steden gelijktijdig feest gevierd onder de noemer de Helden van Oranje. Het nieuwe meezingfeest vindt plaats in zowel de RAI in Amsterdam, de Brabanthallen in Den Bosch en het Stadspark in Groningen. Gerard Joling, Jan Smit en Tino Martin doen alle drie steden aan.

Door ANP - 21-2-2017, 14:27 (Update 21-2-2017, 14:27)

Xander de Buisonjé treedt zowel in Amsterdam en Den Bosch op, net als Henk Dissel. Glennis Grace treedt tijdens de eerste editie van Helden van Oranje op in Amsterdam en Groningen.

In Amsterdam wordt de line-up verder aangevuld met Willeke Alberti en Quincy. De presentatie in de RAI, waar het feest duurt van 18.00 tot 23.00 uur, is in handen van Rick Brandsteder.

Populariteit

Coen & Sander presenteren het evenement in Den Bosch, waar het feest tot 01.30 uur doorgaat en onder anderen ook Thomas Berge, René Schuurmans, Django Wagner en John de Bever komen zingen. Tim Douwsma is de presentator in Groningen, waar eveneens Wolter Kroes, Jannes, Peter Beense, Vinzzent en Robert Leroy op het affiche staan.

“Koningsnacht is het perfecte moment om Nederlandse zangers bij elkaar te brengen en met elkaar de verjaardag van de koning te vieren”, zegt organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment. Hij legt uit dat het meezingfestijn is ontstaan vanuit de stijgende populariteit van het Nederlandse muziekgenre en dat Nederland de eigen muziek weer omarmt.

Hits van toen en nu

Bezoekers kunnen een show met hits van toen en nu verwachten. Daarnaast wordt er ook een speciaal moment georganiseerd op alle drie locaties tegelijk ter ere van de koning die dit jaar vijftig wordt.

De kaartverkoop voor de Helden van Oranje is dinsdag begonnen.