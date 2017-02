Jett Rebel ambassadeur Record Store Day

AMSTERDAM - Jett Rebel is dit jaar de Nederlandse ambassadeur van Record Store Day. Op deze dag, 22 april, brengt de artiest ook een roze vinyl uit met daarop de singles Better Off Together en Daydreamin'.

Door ANP - 21-2-2017, 13:06 (Update 21-2-2017, 13:06)

''Gevraagd worden als ambassadeur voor Record Store Day is een gigantisch grote eer. Om eerlijk te zijn kan ik het nog steeds niet geloven'', zegt Jett Rebel. ''Vinyl speelt mijn hele leven al een belangrijke rol."

Jett Rebel, de artiestennaam van Jelte Tuinstra, bracht begin dit jaar Super Pop uit. Het is zijn derde album in twaalf maanden tijd. Begin april begint hij de tournee Super Pop langs de grotere poppodia.

Record Store Day ontstond tien jaar geleden in de Verenigde Staten. Het evenement vindt plaats in inmiddels 2000 onafhankelijke platenzaken in Amerika, Europa, Australië en Japan. Voorgaande edities waren Moke, Tim Knol, Blaudzun, Triggerfinger, Kensington, Typhoon en Eefje de Visser ambassadeur. De Amerikaanse ambassadeur is dit jaar St. Vincent.