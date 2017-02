Emile Ratelband doet aangifte van bedreiging

AMSTERDAM - Emile Ratelband is maandagavond naar eigen zeggen bedreigd door de zwager van Peter Jan Rens. Dit gebeurde na de uitzending van RTL Boulevard, waar de kemphanen Ratelband en Rens het niet eens werden over het aflossen van een schuld van 6000 euro.

21-2-2017

Aan de website Bekendeburen vertelt Emile Ratelband dat de ruzie buiten op het Leidseplein in Amsterdam verder ging. Daarbij zou Giovanni, de 19-jarige broer van Virginia, hem hebben bedreigd. "Ja, buiten ging de ruzie verder. Peter Jan begon te razen. Ineens liep iedereen weg. Alleen de broer van Virginia begon me te bedreigen. Ik ga maandag aangifte tegen hem doen'', zegt Ratelband. "Hij was samen met zijn vriendje. Giovanni zei tegen me 'je laat mijn zuster met rust, want nog een keer en we breken je beide benen'. Dat kwam op mij zeer bedreigend en intimiderend over."

Kinderen

De zwangere Virginia, de 43 jaar jongere vrouw van Peter Jan Rens, bevestigt dat haar broer maandagavond tussenbeide kwam. Virginia zegt dat ze niet ruzie wilde maken in het bijzijn van haar tweejarige dochtertje Djelisa. ''Dat klopt omdat Emile ruzie wou gaan maken waar Djelisa bij was en hij Djelisa en Peter achterna liep, waarop iedereen zei dat hij dit niet bij kinderen moest doen. Maar hij bleef doorgaan en toen was Giovanni het zat."

Virginia noemt de bedreiging van haar broer 'logisch' en dat haar broer het meent. ''Als hij Peter en mij nog één keer zo lastigvalt met die kleine erbij, dan gaat hij het inderdaad doen. En dat is ook gemeend. Wat logisch is als oom zijnde en broer."

Peter Jan Rens, Virginia en Giovanni zijn bekend van de RTL5-reallifesoap Doen ze 't of doen ze 't niet. RTL wil niet reageren op de kwestie. Vooralsnog is nog sprake van een tweede seizoen van de realityserie die draaide om het huwelijk van Peter Jan Rens en Virginia.