Acteurs The Walking Dead naar Nederland

AMSTERDAM - Twee hoofdrolspelers uit The Walking Dead komen naar Nederland. Norman Reedus (Daryl Dixon) en Jeffrey Dean Morgan (Negan) zijn maandag 6 maart en dinsdag 7 maart in ons land. Dit kondigde tv-zender FOX dinsdag aan.

Door ANP - 21-2-2017, 11:41 (Update 21-2-2017, 11:41)

Samen met regisseur Greg Nicotero wonen de hoofdrolspelers op 6 maart in theater Tuschinski in Amsterdam een voorpremière bij van de nieuwste aflevering van The Walking Dead. Honderd Nederlandse en Vlaamse fans krijgen de kans de acteurs vragen te stellen.

De presentatie van de show, die 's avonds wordt uitgezonden op FOX, is in handen van Nicolette van Dam en Sverre Denis.