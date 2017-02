Jan Versteegh presenteert avondje filmmuziek

AMSTERDAM - Jan Versteegh presenteert deze week de Avond van de Filmmuziek. Het Metropole Orkest speelt woensdag, donderdag en vrijdag filmcomposities in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam dat op deze drie avonden is uitverkocht.

Door ANP - 21-2-2017, 9:44 (Update 21-2-2017, 9:44)

Co-host van de avond is de Britse bassist van het Koninklijk Concertgebouworkest Dominic Seldis en er zijn gastoptredens van onder anderen Mike Boddé en Noortje Herlaar. Jan: ''Filmmuziek verbindt de ervaren klassieke luisteraar en beginnende orkestontdekker. Deze avond zoomt in op de muziekstukken uit films die we allemaal kunnen dromen, maar dan nu live gespeeld door het fantastische Metropole Orkest. Ik heb er zin in!"

De vierde editie van het evemenement bevat een eerbetoon aan de in augustus overleden jazzmuzikant en componist Toots Thielemans. Hij verwierf vooral bekendheid als mondharmonicaspeler en speelde onder meer de titelmuziek voor de films Midnight Cowboy, Turks Fruit en de serie Baantjer.

NPO Radio 4 zendt de Avond van de filmmuziek donderdagavond live uit. Op televisie zendt BNN het evenement in twee delen uit, op vrijdag 24 en vrijdag 31 maart om 00.15 uur op NPO1.