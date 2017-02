Nieuwe relatie voor acteur Colton Hayes

LOS ANGELES - Colton Haynes, bekend uit series Teen Wolf en Arrow, heeft sinds kort een relatie met de bloemenarrangeur van Kris Jenner en Sofia Vergara.

Door ANP - 21-2-2017, 9:04 (Update 21-2-2017, 9:04)

Vorig jaar mei kwam de 28-jarige acteur uit de kast. Uit zijn meest recente foto's op Instagram blijkt dat hij tegenwoordig smoorverliefd is op celebritybloemist Jeff Leatham.

"Niet iedere dag komt er iemand in je leven die je een beter mens wil maken. Ik voel me zo gelukkig aan jouw zijde'', schrijft Colton bij een in bed gemaakte selfie met zijn nieuwe vriend. Vorig jaar mei kwam de Amerikaanse acteur voor het grote publiek uit de kast. Zijn vriend Jeff Leatham werkt in Beverly Hills voor de sterren. Volgens Entertainment Tonight verzorgde Jeff de bloemenpracht op de bruiloft van Sofia Vergara en de kerstdecoraties voor Kris Jenner.