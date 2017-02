Jeugdjournaal geeft masterclass aan kinderen

HILVERSUM - Jeugdjournaal-presentatoren Lysette van Geel en Nick Renooij geven in de voorjaarsvakantie masterclasses in Beeld en Geluid in Hilversum. Kinderen leren van de professionals hoe je nieuws herkent, hoe je het maakt en hoe je dat het beste presenteert.

Door ANP - 21-2-2017, 7:58 (Update 21-2-2017, 7:58)

"Zo'n warming-up van je gezicht vlak voor je gaat vloggen ziet er misschien niet zo cool uit, maar daarna sta je wel veel stoerder voor de camera", zegt Lysette van Geel in De Telegraaf. De workshop is niet nieuw voor Lysette en Nick. Samen staan ze ook geregeld in scholen en op de jaarlijkse Jeugdjournaaldag voor groepen geïnteresseerde jonge kijkers.

De presentatoren geven een een kijkje achter de schermen van het Jeugdjournaal. Ze maken met een nagespeelde persconferentie duidelijk wat de geheim van goede vragen is. Ook leren de kinderen hoe ze zichzelf het beste presenteren in hun vlogs.

Lysette en Nick geven in hun workshop ook aandacht aan nepnieuws. "Veel kinderen kijken filmpjes op YouTube, wij leren hen dat ze niet alles klakkeloos voor waar moeten aannemen. Samen analyseren we een bekend fragment waarin een adelaar ervan doorgaat met een baby die op een grasveld ligt. Het ziet er behoorlijk echt uit, maar we wijzen onze toehoorders op een aantal zaken die opvallen als je de beelden rustig bestudeert. Zo kloppen de stand van de snavel van de roofvogel en de schaduwen in de zon niet. En kijk ook altijd goed naar de bron van dit soort filmpjes, zeggen we."

Tijdens de voorjaarsvakantie is er meer te doen in Beeld en Geluid. Zo kunnen kinderen naar een YouTube Bootcamp en is de docu-serie VLOGGERS?! van het YouTube-kanaal Vet Gezellig te zien. Woensdag kunnen kinderen boven de 12 tijdens de YouTube Creator Academy leren hoe ze kijkers kunnen trekken met hun filmpjes.