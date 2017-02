Lenny Kuhr heeft haar klank gevonden

EINDHOVEN - Lenny Kuhr presenteert woensdag op haar verjaardag haar nieuwe en 31e album Gekust door de eeuwigheid. Het album is tot stand gekomen dankzij crowdfunding.

Door ANP - 21-2-2017, 7:50 (Update 21-2-2017, 7:50)

Het album bevat veertien liedjes, waaronder dertien nieuwe en één nieuwe versie van Altijd heimwee uit 1994. Het lied Eliah maakte de zangeres met haar kleindochter Lihi (10) nog voordat haar kleinzoon vorig jaar geboren werd. Lihi zingt ook mee.

Lenny Kuhr, die woensdag 67 wordt, werkt op haar nieuwe album samen met bassist Misscha Kol en gitarist Reinier Voet. ''Hij speelt een soort gipsy jazz, het is het geluid van de fado. Dat is een klank waar ik altijd naar heb verlangd, waarvan ik denk 'waar ben je al die jaren geweest'. Deze cd is voor mij heel fris en puur. Het ligt heel dicht bij mij'', vertelt Kuhr in De Telegraaf.

Lenny Kuhr, die in 1969 op een gedeelde eerste plaats eindigde op het Eurovisiesongfestival met het lied De Troubadour, zit vijftig jaar in het vak. ''Dat vind ik geen verdienste. Het is fijn dat ik dit kan doen en dat het mij gegeven is."