Mel B zingt Spice Girls op Broadway

ANP Mel B zingt Spice Girls op Broadway

NEW YORK - Aan het einde van haar laatste avond in Chicago The Musical op Broadway, heeft Melanie Brown zondag op nostalgische wijze afscheid genomen van het theaterstuk.

Door ANP - 21-2-2017, 5:47 (Update 21-2-2017, 5:47)

De voormalig Spice Girl, die Roxie Hart speelde in de musical, trakteerde het publiek op een stukje van de hit Wannabe van de populaire meidenband. Ze deelde maandag op Instagram een korte video die vanuit de coulissen was gefilmd en schreef daarbij: "Een stukje van gisteravond, mijn laatste avond in @ChicagoMusical uit mijn rol vallend om er wat spice power uit te gooien."

Melanie, die in de hoogtijdagen van de band door het leven ging als Scary Spice, was acht weken lang te zien in het Broadwaystuk. Het was niet de eerste keer dat zij een rol in het theatermekka in New York boekte: in 2004 speelde ze in Rent.