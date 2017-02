Lindsay Lohan in nieuw televisieprogramma

ANP Lindsay Lohan in nieuw televisieprogramma

LOS ANGELES - Lindsay Lohan keert terug op televisie. In de Amerikaanse talkshow The View kondigde de actrice aan dat ze het nieuwe programma Nerd produceert en gaat presenteren.

Door ANP - 21-2-2017, 3:13 (Update 21-2-2017, 3:13)

"Waar het op neerkomt, is dat ik in elke aflevering iemands social media 24 uur overneem. Ik daag ze daarbij uit om dingen te doen waar ze denken goed in te zijn. Ze kunnen daar geld mee winnen dat naar een goed doel gaat", legde Lindsay uit. "En het wordt grappig ook."

Volgens de site TooFab wordt de nieuwe show een mix tussen verborgencameraprogramma Punk'd en Nerve, een film waarin tieners gespeeld door Dave Franco en Emma Roberts online opdrachten krijgen om stunts uit te voeren voor geld.