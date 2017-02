'Ex klaagt echtgenoot Tori Spelling aan'

LOS ANGELES - De peperdure babyshower van Tori Spelling vorige week krijgt een juridisch staartje. Volgens de New York Post klaagt de ex van haar echtgenoot Dean McDermott hem aan, omdat hij al in geen tijden alimentatie heeft betaald.

Door ANP - 21-2-2017, 3:03 (Update 21-2-2017, 3:03)

Mary Jo Eustace en Dean hebben een achttienjarige zoon, Jack. De actrice zou al in geen tijden de maandelijkse bijdrage voor het onderhoud van haar zoon hebben ontvangen. Dean zou zich daarbij verschuilen achter financiële problemen. De 40.000 dollar die de babyshower naar verluidt heeft gekost, is Mary Jo volgens de krant daarom flink in het verkeerde keelgat geschoten.

Het babyfeestje voor Tori was een cadeau van haar moeder Candy, de erfgenaam van televisieproducent Aaron Spelling. Bij zijn overlijden in 2006 liet Aaron, die achter hitseries als The Love Boat en Beverly Hills, 90210 zat, zijn kinderen Tori en Randy ieder minder dan een miljoen na, terwijl zijn vrouw de rest van zijn vermogen van rond de 600 miljoen kreeg.

Tori en Dean kampen zelf met flinke schulden. In november klaagde een creditcardmaatschappij ze aan wegens een openstaande rekening van bijna 90.000 dollar. Een paar maanden eerder meldde Entertainment Tonight dat de Amerikaanse belastingdienst het stel een naheffing had gestuurd van een kwart miljoen.