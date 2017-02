John Irving vraagt om statements bij Oscars

LOS ANGELES - Auteur John Irving roept winnaars van de Academy Awards aankomende zondag op een politiek statement te maken in hun speech. Dat laat de schrijver van onder meer The World According To Garp weten in een gastcolumn in The Hollywood Reporter.

John won zelf in 2000 een Oscar voor het script gebaseerd op zijn bestseller The Cider House Rules. In zijn toespraak bedankte hij destijds abortusorganisaties Planned Parenthood en Abortion Rights League. Ook prees hij de juryleden van de Oscars voor het eren van een scenario waarin abortus een rol speelt.

"Ik weet niet of het zeventien jaar geleden protocol was om geen politieke statements te maken", schrijft de auteur in zijn column. "Maar wat het protocol toen ook was, of nu is; de creatieve gemeenschap heeft een verplichting om intolerant te zijn jegens intolerantie."