ANP Jazzgitarist Larry Coryell overleden

NEW YORK - De legendarische gitarist Larry Coryell is zondag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn platenlabel maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 21-2-2017, 1:19 (Update 21-2-2017, 1:19)

Coryell was een pionier in het mengen van muziekstijlen jazz en rock. Hij kreeg daardoor de bijnaam 'the godfather of fusion'. Hij bracht meer dan zestig solo-albums uit en werkte samen met grote namen als Miles Davis en Chet Baker. De gitarist had voor aankomende zomer nog een tournee met zijn band The Eleventh House op de planning staan.

De muzikant overleed in zijn slaap, nadat hij eerder dit weekend nog twee keer had opgetreden in een jazzclub in New York.